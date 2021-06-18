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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متخصصة في بحوث التعليم

تطوير التعليم بعين شمس تطلق مجلة بحوث التعليم والابتكار

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث التعليم بعنوان "مجلة بحوث التعليم والابتكار". 

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نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا...عميد كلية الزراعة: لم نكشف إصابات في امتحانات الترم الثاني

 

https://erij.journals.ekb.eg/
تهدف المجلة الى نشر البحوث المتميزة لباحثين من جامعات أو مراكز بحثية مصرية او عربية او اجنبية في مختلف مجالات تطوير التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة، وتشمل:
- نشر البحوث المتميزة في مجالات تطوير التعليم وتطبيقاته
- دعم الفكر التربوي ودراسة المشكلات التربوية وتقديم الحلول العلمية لها.
- نشر وتوثيق الممارسات التدريسية الرائدة
- المساهمة في ترسيخ المفاهيم التعليمية المستحدثة .

رئيس مجلس إدارة المجلة د. عبد الفتاح سعود، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة د. مني عبد العال.

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"اصنع الفرق ونبذ الإساءة".. حملة ضد التنمر المدرسي بكلية الدراسات العليا في جامعة عين شمس

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على الجانب الآخر، أطلقت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حملة "اصنع الفرق وانبذ الإساءة" تحت شعار (لا للتنمر المدرسي) برعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. هويدا الجبالي عميد الكلية، د. محمد البحيرى وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. رانده كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرحت هويدا الجبالى بأن الحملة تهدف إلي رصد حالات التنمر المدرسى وإعادة التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم  إلي جانب توعية الأطفال من خطورة التنمر ، مشيرة إلي أن الحملة التى تأتى ضمن متطلبات الدكتوراه لطلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال المستوى الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وأضافت أنه من الشروط الأساسية للحصول على الدرجة العلمية هو إتمام التدريب العملى فى إطار الحملة ، حيث يطلب من كل باحث جمع  المعلومات عن التنمر المدرسي و رصد حالات حقيقه عن التنمر المدرسي ثم عرض المشكله بشكل واضح و توعيه الطفل من مخاطر التنمر المدرسي و اقتراح حلول للمشكله وكيفيه مواجهتها إلي جانب التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم والمتنمرين فى ثلاث مدارس مختلفة.

يشرف علي الحملة د. فاتن الطنباري د. أحمد هندي ود. زينب جودة ومن إعداد الباحثين أحمد سيد الشريف، ندا عبدالمنعم عبدالمنعم، فاطمة ناصر سالم وعبدالقادر عباس.

تطوير التعليم المدن الجامعية جامعة عين شمس الدراسات العليا مدير مستشفيات عين شمس طلاب المدن الجامعيه الدراسات العليا والبحوث

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