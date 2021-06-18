مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يصل بيروت

وصل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في أول زيارة رسمية له إلى لبنان، والتي ستستمر ليومين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بوريل سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين ويعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع لبنان والشعب اللبناني.

وكان في استقباله بالمطار وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وممثلون عن الاتحاد الأوروبي في لبنان.

وتتخلل الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

كما سيلتقي بوريل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني، حيث يركز خلال المحادثات على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال موقع "لبنان 24" إن المسؤول الأوروبي يحمل رسالة إلى المسؤولين في لبنان تحذرهم من المساس بما يؤدي إلى ضياع الاستقرار، ومنع السقوط في لعبة الفوضى.

ويستعرض بوريل المواقف والوضع الحكومي والعام في لبنان، ليرفع تقريره ‘لى مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا حول لبنان الاسبوع المقبل في بروكسل.