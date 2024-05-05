هاني حتحوت: علي معلول يتلقى عرضا قطريا ضخما

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، تلقى عرضا من الدوري القطري، للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن التونسي علي معلولرفض حسم التوقيع على عقد خيالي تلقاه من الدوري القطري لحين انتهاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف حتحوت، أن التونسي علي معلول تلقى عرض مميز جد من الأهلي به تقدير لمسيرته وتاريخه مع الفريق وبه تقدير للاعب ومعاملة تشبه معاملة أبناء النادي .

وتابع حتحوت، إن اللاعب علي معلول، سوف يحسم موقفه من العرض والعرض القطري عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا.