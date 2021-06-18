الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما خطيرا لقادة إثيوبيا .. والحكومة ترد

أكد مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي أن قادة إثيوبيا أبلغوه أنهم يعتزمون إبادة سكان إقليم تيجراي على مدى 100 عام.

وقال بيكا هافيستو، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا ووزير خارجية فنلندا أمام لجنة في البرلمان الأوروبي إن الهدف يبدو وكأنه "تطهير عرقي"، داعيا إلى التحرك ضد مثل تلك الأفعال الخطيرة للغاية.

وجاءت تصريحات المبعوث الأوروبي خلال جلسة نقاشية تحدث خلالها عن مفاوضاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزراء آخرين في حكومته، خلال فبراير الماضي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن تصريحات هافيستو تعد من أكثر التصريحات حدة ضد قادة إثيوبيا بشأن الصراع الدموي في إقليم تيجراي، بينما قال أوتو تورتونين مستشار المبعوث الأوروبي إن "ليس لديه تعليق إضافي على هذا الأمر".

من جانبها، رفضت الخارجية الإثيوبية تصريحات المبعوث الأوروبي قائلة إنها سخيفة وغير مسؤولة، وبعيدة عنه الدبلوماسية.

وأوضح بيان لخارجية إثيوبيا أن تصريحات المسؤول الأوروبي تعكس رغبته في تقويض جهود الحكومة، ومحاولة تسهيل التدخلات الخارجية غير المبررة.

وقال المبعوث الأوروبي في فبراير الماضي، إنه عقد "مناقشات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف" مع قادة إثيوبيا، موضحا أنهم تعهدوا بتدمير تيجراي والقضاء على هذا الإقليم لمدة 100 قادمة.

وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية ضد إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي، بحجة نزع سلاح قادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، لكن الحملة توسعت حيث استهدفت القوات الإثيوبية المدنيين لا سيما النساء والأطفال.

وأدى الصراع في إقليم تيجراي إلى مقتل آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من 2 مليون شخص من منازلهم إلى المناطق الجبلية، كما تفشت المجاعة في الإقليم الذي يقطنه نحو 6 ملايين نسمة.

وفي وقت سابق، أعلن سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن تغادر القوات الإريترية إقليم تيجراي قريبا.

وأضاف السفير الإثيوبي "هناك التزام من حكومتي.. وقد أوضح الإريتريون ذلك أيضا، أن الأمر يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية.. ونتوقع أن تغادر قريبا بالتأكيد“، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن كثر من 350 ألف شخص في إقليم تيجراي بإثيوبيا معرضون إلى الموت بسبب المجاعة.

وقال منسق مساعدات الأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن إقليم تيجراي يعاني حاليًا من المجاعة، موضحا أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي أكثر من أي مكان في العالم، منذ أن فقد ربع مليون شخص حياتهم في الصومال خلال عام 2011".