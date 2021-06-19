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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 150 ألف و389 طن قمح لشون وصوامع أسيوط

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع أعمال توريد محصول القمح

 أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 150 ألف و 389 طن من محصول القمح للشون والصوامع المنتشرة بنطاق المحافظة حتى الآن وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع.

 

وأشار إلى أن هناك الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من "كوفيد - ١٩".

 

وأكد على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة للدولة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاعي الزراعة والتموين كما تولي اهتماماً خاصاً بالمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، مؤكدا على متابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع خلال تلك الفترة المحددة للإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين في سهولة ويسر.

 

وأوضح اللواء عصام سعد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 2021 بلغت 233 ألف و171 فدان.

 

28 صومعة وهنجر وشونة ومركز تجميع 


من جانبها أضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لـ 28 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 167 ألف و900 طن، موضحة أن أبواب الصوامع والشون واماكن التجميع ستظل مفتوحة لمدة 3 أشهر وحتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق ١٥ يوليو المقبل.

 

وأشارت إلى تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مؤكدة على المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة.

 

بدوره قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها و الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع موضحاً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشار إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد عن طريق لجان تم تشكيلها خصيصاً لهذا الشأن وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تم وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

 

يذكر أن محافظ أسيوط قام في وقت سابق بتفقد ومتابعة أعمال حصاد القمح ببعض القرى والمراكز للوقوف على أعمال الحصاد وتوريد القمح للمطاحن والصوامع موجهًا بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة

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محافظ أسيوط توريد القمح توريد محصول القمح الصوامع والشون نطاق المحافظة

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