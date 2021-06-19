عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل الامتحانات.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب الثانوية العامة.. فيديو

طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة بالدبلومات الفنية وسنوات النقل، معقبا: "22 مليون ونصف المليون طالب أنهوا الامتحانات".


وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أجرينا 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العام يوم 10 يوليو".

 

وأوضح: "امتحان الثانوية العامة سيكون بسيطًا جدًا، وسيكون أبسط مما سبق.. والأمر لا يحتمل التدريب على نقاط بسيطة مثل التظليل على الدوائر والاختيارات.. معتقدش طالب عنده 17 سنة مش عارف يظلل دائرة بينما كان بيعمل كدا وهو في الحضانة ".

 

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام

 

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب : الوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الإنترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها وحلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة.

 

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت.

الدبلومات الفنية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي التواصل الاجتماعي طلاب الثانوية العامة سارة الدكتور طارق شوقي

ترشيحاتنا

الصدقة .. فضلها وأنواعها وكيف تتصدق يوميا دون دفع مال

الظهور الأول لـ سيارة السباق الطائرة | فيديو

خروج المرتزقة من ليبيا |البرديسي: ميوعة الموقف الأمريكي سبب تفاقم أزمات المنطقة

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT من شاومي

التكبد.. تعليق الصحف التونسية على هزيمة الترجي من الأهلي

أخبار العالم: وفاة معمر مجاور للمسجد النبوي عن 107 أعوام.. تحرك جديد من السودان تحسبا للملء الثاني لـ سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

في إهانة سميرة عبد العزيز|أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ