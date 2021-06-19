قبل الامتحانات.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب الثانوية العامة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة بالدبلومات الفنية وسنوات النقل، معقبا: "22 مليون ونصف المليون طالب أنهوا الامتحانات".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أجرينا 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العام يوم 10 يوليو".

وأوضح: "امتحان الثانوية العامة سيكون بسيطًا جدًا، وسيكون أبسط مما سبق.. والأمر لا يحتمل التدريب على نقاط بسيطة مثل التظليل على الدوائر والاختيارات.. معتقدش طالب عنده 17 سنة مش عارف يظلل دائرة بينما كان بيعمل كدا وهو في الحضانة ".

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب : الوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الإنترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها وحلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة.

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت.