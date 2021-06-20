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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكميم المعدة الخيار الأمثل لمريض السمنة المفرطة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد الفولي، عضو هيئة التدريب بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والتجميل، أن عملية تكميم المعدة تعد الخيار الأمثل لمريض السمنة المفرطة، مشيرا إلى أنه بعد إجراء عملية تكميم المعدة لا يتم إنقاص الوزن مباشرة، وإنما يحدث ذلك مع مرور الوقت بفضل معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد الجراحة، وتنفيذ تعليمات الطبيب بدقة.


وأوضح محمد الفولى، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن عملية تكميم المعدة تتطلب جراح ماهر حتى تمر بسلام، واستئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة، لافتا إلى أن عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي لتمدد المعدة مجددا وهو ما يتسبب في زيادة وزن المريض، بينما إجراء العملية بالشكل الدقيق يؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

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مدة العملية  التي تستغرقها تكميم المعدة

 

وأضاف محمد الفولى، أن عملية تكميم المعدة تتميز بالسهولة حيث يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء لإجراءات جراحية معقدة، وقد تستغرق 35 دقيقة فقط، ويتم خلال العملية فتح 4 ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط.

 

عوامل نجاح عملية تكميم المعدة

وأكد محمد الفولى أن، هناك عدة عوامل لنجاح عملية تكميم المعدة تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة والمرجوة وهو الجزء الأهم من عملية تكميم المعدة دون حدوث مضاعفات تذكر، منوها أن إنقاص الوزن سيتم بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 شهور في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.

 

وقال محمد الفولى، إن الدعم النفسى للمريض قبل وبعد عملية تكميم المعدة من أهم الأمور التي نهتم بها  كأطباء متخصصين لتهيئة المريض لحياته وشكله الجديد بعد العملية واتباعه لنظام حياة صحي، لذلك يعد عامل الدعم النفسي من العوامل الهامة التي تساعد على ارتفاع نسبة نجاح العملية الجراحية وتجنب الآثار الجانبية والمضاعفات الناتجة عن الخوف الزائد أو القلق قبل أو بعد الخضوع لعملية تكميم المعدة أو عملية سمنة أخرى.

 

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة حققت حلم الكثير في إنقاص الوزن والحصول على جسم ممشوق ومثالي، بعد أن لجأوا إلى العديد من طرق التخسيس غير الجراحية، مثل ممارسة الرياضة واعتزال الأطعمة التي من شأنها زيادة الوزن.

تكميم المعدة الدعم النفسى محمد الفولي المعدة عملية تكميم المعدة

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