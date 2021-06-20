وزيرة الهجرة تهنئ وجيه المراغي لفوزه بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور وجيه المراغي استاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور ، لفوزه بأرقى وسام كندي في مجال الهندسة "اوردر اوف اونتاريو" وسام اونتاريو للمهندسين المحترفين ، عن إجمالي اسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن فوز الدكتور وجيه المراغي ، بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين هو فخرا كبيرا واعتزازا بخبرائنا وعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة.

وأثنت وزيرة الهجرة ، على ما يقدمه الدكتور وجيه المراغي ، من جهد وسعي ليصل إلى هذا النجاح، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة لتنظيم زيارات للدكتور وجيه المراغي وزوجته الدكتورة هدى المراغي، إلى المناطق الصناعية في مصر ، حيث تم تنظيم زيارة لهما لمدينة الجلالة ولمنطقة قناة السويس ، للاطلاع على ما توصلت إليه مصر في مجال الصناعة والاستثمار.

من هو وجيه المراغي ؟

الدكتور وجيه المراغي ، حاصل على درجة استاذ كرسي في جامعة ويندسور، وهو من صمم القطار السريع الكندي ، كما صمم أول قطار في كندا بطابقين، وأحد رواد الثورة الصناعية الرابعة في العالم، فضلا عن تصميمه لمصانع سيارات كبيرة في كندا.

ويعمل الدكتور المراغي حاليا ، في تطوير عدد من المصانع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، كما بادر هو وزوجته الدكتورة هدى المراغي ، والتي هنأتها وزيرة الهجرة من قبل، لحصولها على أرفع وسام مدني في كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا، لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، بوضع خطة تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

وأكدت وزيرة الهجرة، في وقت سابق ، أن الوزارة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في قرى مصر الأكثر احتياجا.