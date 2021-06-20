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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة السينمائي يمنح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي

أحمد السقا في مهرجان
أحمد السقا في مهرجان الجونة

يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

 

وتعليقًا على ذلك، صرح أحمد السقا قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

مشوار أحمد السقا

تخرج السقا، نجل رائد مسرح العرائس في مصر صلاح السقا، في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ حياته المهنية بأدوار ثانوية قبل انطلاقته في التلفزيون في مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة؟" المقتبس من رواية أنيس منصور و مسلسل "نصف ربيع الآخر" من بطولة يحيى الفخراني وإلهام شاهين. في السينما، اشتهر من خلال التمثيل جنبا إلى جنب مع محمد هنيدي في الفيلم السينمائي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو الفيلم الذي قدم مفهوم "سينما الشباب" إلى الجمهور المصري من خلال اعتماده على مجموعة من الممثلين الشباب الذين أصبحوا الآن أكبر المشاهير على الساحة الفنية. أصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية في ذلك الوقت، ولا يزال يتصدر الرسوم البيانية كأعلى أرباح لفيلم مصري حتى الآن.

يعتبر السقا رائد سينما الحركة الحديثة في الشرق الأوسط، ويشتهر بقيامه بمشاهد الحركة الخطيرة بذاته دون الاستعانة ببديل. تضم مسيرته 11 فيلما سينمائيا ضخم الإنتاج، من بينها فيلم "أفريكانو" لعمرو عرفة، و"تيتو" لطارق العريان، و"إبراهيم الأبيض" لمروان حامد، و"المصلحة" لساندرا نشأت، و"مافيا" وسلسلة أفلام "الجزيرة" لشريف عرفة. كما قدم أفلامًا رومانسية ناجحة مثل فيلم "شورت وفانلة وكاب" لسعيد حامد، وفيلم "عن العشق والهوى" لكاملة أبو ذكري و"تيمور وشفيقة" لخالد مرعي ، وأفلامًا كوميدية مثل "همام في أمستردام" لسعيد حامد و"ابن القنصل" لعمرو عرفة و"بابا" لعلي إدريس.

المؤسس المشارك ورئيس العمليات بشرى رزة علقت قائلة: "سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصًا حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي."

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جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

احمد السقا مهرجان الجونة السينمائي جائزة الإنجاز الإبداعي بمهرجان الجونة محمد هنيدي جوائز أحمد السقا

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