رئيس الأركان الروسي يتوقع تطور العلاقات مع أمريكا عقب قمة جنيف

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، إنه يتوقع أن تتطور العلاقات الروسية - الأمريكية بشكل بناء أكثر، عقب قمة البلدين التي عُقدت في جنيف.



وأضاف جيراسيموف، الذي شارك في محادثات جنيف: "شعرنا بالموقف البناء، ويبدو لي أن بلدينا سيشرعان في هذا المسار"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وعقدت القمة الروسية - الأمريكية في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 يونيو، وناقش خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، وضع العلاقات الثنائية وآفاق زيادة تطويرها، وقضايا الأمن الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة كوفيد-19.