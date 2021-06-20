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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.. انعقاد المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان

المشاورات السياسية
المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان

عقد السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الأحد، جلسة مشاورات ثنائية مع فارس رضاييف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى اهتمام القاهرة باستثمار الشركات الآذرية في مصر خاصةّ في مجالي الطاقة والنقل، وكذا الاستفادة مما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، منوهاً بأن السوق المصري لا يقتصر فقط على ملايين المصريين، وإنما يمتد على الصعيدين العربي والإفريقي في ظل عضوية مصر في عدد من التكتلات الإفريقية والعربية، فضلاً عن تجمع الميركسور.

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وزير الخارجية ونظيره الماليزي يعقدان جلسة مباحثات في قصر التحرير | صور

 
هذا، وتم التباحث خلال المشاورات حول سُبل زيادة معدلات السياحة الوافدة من أذربيجان إلى مصر خلال المرحلة القادمة، خاصةً في ظل الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا في المدن السياحية، وصولاً إلى تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي ضد الفيروس في محافظة البحر الأحمر مؤخراً. 


من جانبه، أكد المسئول الأذري على الأهمية البالغة التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكداً اهتمام أذربيجان بتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، كما تم بحث موضوع عقد الدورة القادمة من اللجنة المُشتركة بين مصر وأذربيجان خلال الفترة المقبلة، وذلك على ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتيّن. 


شهدت جولة المشاورات كذلك تناول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بمشاركة مساعدي وزير الخارجية ونوابهم من المعنيين بهذه الموضوعات، ومن بينهم السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا والسفير أحمد بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذا جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، كما تم تناول تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.

المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان
المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان
المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان
المشاورات السياسية بين مصر وأذربيجان
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