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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 21 يونيو 2021 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب نحو 873 جنيها .

و شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الاثنين ، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 764 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلي 655 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6112 جنيها. 


وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1781.96 دولار للأوقية الواحد.


وشهدت أسعار الذهب محليا تراجعا خلال أيام الماضية بقيمة 20 جنيها فى الجرام الواحد .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودايما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

 

أسعار الذهب اليوم الأثنين الذهب سعر الجرام جنيه

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