استقرار انتظام التيار الكهربائي بمحطات مياه الشرب في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأنه بالتنسيق مع قطاع كهرباء أسوان وغرفة عمليات المحافظة للتأكد من استقرار التيار الكهربائي المغذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وعودتها للتشغيل بكامل طاقتها بضخ مياه الشرب للمناطق وخاصة الواقعة بطريق السادات.

وكانت قد تضررت من عدم استقرار تيار الكهرباء نتيجة لحدوث مشكلة طارئة بمحطة محولات كهرباء نجع حمادي مما أدى لعدم أستقرار التيار الكهربائي الصحي، وبالتالي إنقطاع مياه الشرب في بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى.

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هذا فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لبعض لجان إمتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام 5 سنوات والتي تضم 12 لجنة بها 163 طالب وطالبة ، و أيضاً لجان مدرسة عبد الله الشرقاوى الثانوية الزخرفية والتى تضم 20 لجنة بها 269 طالب وطالبة، وقد رافقه خلالها الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأطمأن محافظ أسوان على انتظام سير العملية الإمتحانية والتي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل ، بجانب إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإستباقية من التعقيم والتطهير والرش بالمدارس ، فضلاً عن بدء تشغيل سيارات مينى باص تابعة لمشروع النقل الداخلى التابع للمحافظة من أجل نقل المراقبين للجان الأمتحانات نظراً لبعد المسافات وتأمين وصولهم قبل بدء الأمتحانات بوقت كاف.

وشدد على توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية داخل اللجان وفى إستراحات المراقبين لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالإستعداد الكامل لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والذى سينطلق في 11 يوليو المقبل و حتى 5 أغسطس القادم بحيث يتم إتخاذ وإتباع نفس الإجراءات.

ومن جانبه صرح خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 16 ألف و223 طالب وطالبة داخل 77 لجنة إمتحانية موزعة على أقسام التعليم الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى ، موضحاً بأنه بالنسبة لإمتحانات الثانوية العامة فأن عدد المتقدمين يبلغ 6812 طالب وطالبة سيؤدون الإمتحانات داخل 30 لجنة إمتحانية موزعة على 5 إدارات تعليمية .