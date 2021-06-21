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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار التموين: جميع خدمات بطاقة التموين موجودة على الإنترنت بلا استثناء

بطاقة التموين
بطاقة التموين

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن جميع خدمات بطاقة التموين موجودة على الأنترنت بلا استثناء، موضحا أن جميع خدمات إدارة منظومة البطاقات التموين موجودة على مصر الرقمية ودعم مصر.

 

وأضاف مدكور، في حوار لبرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إن وكلهم يعملوا على برنامج  واحد موحد ومربوطين بنفس البيانات، متابعا أن الشكاوى يمكن أن تتم من خلال وسيلة رئاسة الوزراء والتوجه لمكتب التموين بمديريات التموين. 
 

وتابع الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن هناك صفحات الوزارة ومستشار وزير التموين ووزير التموين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويتم تلقي الشكاوى عليها.

 

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للمعلومات، إنه لابد ان نفرق بين الفئات الاولى بالرعاية وإضافة المواليد، موضحا أنه لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي أو القريب لبطاقات التموين، نظرا ان التكلفة تتخطى لـ 4 إلى 5 مليار.


وأضاف أن المبالغ المخصصة بشأن إضافة المواليد تحولت الي مواجهة فيروس كورونا واللقاحات.

 

وأوضح مستشار وزير التموين للمعلومات، أن الحكومة تعمل على إضافة الأفراد و المواليد لبطاقة التموين للفئات الاولى بالرعاية فقط خلال الفترة الحالية، منهم أصحاب الرواتب أقل من 1500 لـ 2000 جنيها، وهو الحد الأدني للمرتبات والمعاشات، وهذا يطبق اعتبارا من 1 مايو.

 

وأشار إلى أن الفئات الأولى بالرعاية هم المرأة المعيلة والمطلقة والأشخاص الذين ليس لهم دخل ثابت وذوي الهمم، والذين يتقاضون معاش من تكافل وكرامة، مضيفا أنه تم الربط بين وزارة التموين والتضامن خاصة للفئات المستحقة، وهذا يتم من خلال بحث إجتماعي.

 

وتابع الدكتور عمرو مدكور : «إحنا مش ماسكين مسطرة للمواطن والموضوع ونتعامل بروح القانون».

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