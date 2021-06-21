صحف السعودية اليوم.. ترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم بأمر خادم الحرمين.. كنز خطير عن كورونا بجعبة مسؤول صيني فر إلى أمريكا.. وتحذير أوروبي من عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

- السعودية.. السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال لمن يساعد المتسلل

- تحذير أوروبي من عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

- الإمارات تطالب المجتمع الدولي بوقف الأعمال الارهابية الحوثية

- العثور على جثة في بلجيكا يعتقد أنها لإرهابي

- إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية في إيران

-ألمانيا: إصابات كورونا أقل من 500 حالة للمرة الأولى منذ أغسطس 2020



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي،و التي نستعرضها في التقرير التالي:

محليًا، قالت صحيفة" سبق"، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 15 قاضياً بديوان المظالم.

وتضمن الأمر الملكي ترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين عشرة قضاة على درجة ملازم قضائي.

ومن صحيفة “الرياض”، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية طلال الشلهوب، معاقبة كل من يسهل دخول متسلل للسعودية أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الشلهوب أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

في الشأن العربي، سلطت صحيفة "عكاظ"، الضوء على تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، داعيًا إياهم إلى تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة، أو المخاطرة بانهيار مالي كامل، والتعرض لعقوبات.

ومن صحيفة "سبق"، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة دون طيار اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

عالميًا، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الصين أعلنت أمس الأحد، توزيع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أنها باتت شبه خالية من الإصابات.

فيما تخطت البرازيل 500 ألف وفاة جراء الوباء، وذلك بعد زيادة جديدة في عدد الوفيات اليومية، ما يؤكد موجة وبائية ثالثة.

ومن صحيفة "سبق"، هرب مسؤول أمني صيني كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحوزته معلومات وُصفت بـ"السرية والخطيرة" عن معهد "ووهان" المتهم بتسريب فيروس "كوفيد-19".

أما صحيفة "الوئام" فذكرت أن مكتب المدعي العام الإتحادي في بلجيكا أعلن أن جثة، تم العثور عليها أمس الأحد، ربما تكون لجندي، يشتبه بتورطه في الإرهاب، وكان مطلوبا للعدالة منذ 4 أسابيع.

وأضاف بيان المكتب أن مارة عثروا على جثة رجل، في غابة في منطقة “ديلسن-ستوكيم”.

أما صحيفة "الوطن" فنقلت عن التلفزيون الرسمي الإيراني، قوله إنه تم إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء.

وقال المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية غلام علي رخشانيمهر، في برنامج حواري إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام"، مشيرًا إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية للمرة الأولى منذ 10 أغسطس الماضي.

ووفقاً للأرقام الصادرة اليوم الاثنين عن معهد روبرت كوخ، تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.