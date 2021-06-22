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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

السعودية
السعودية

وجهت وزارة الداخلية السعودية نداءا عاجلا للجميع “ المواطنين والمقيمين”  بضرورة المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لبقية المناطق.

وبحسب صحيفة عكاظ  السعودية ، فإن أنظمة المملكة تفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1.000.000) ريال، لكلّ من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال.

 كما تُصَادَرُ وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، وتُعد تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

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وكانت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق القت القبض على رجل تحرش بطفل في العاصمة الرياض، وقام بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي،  بعد تداول المقطع بشكل واسع في المملكة.

وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، مشيرا إلى أنه ظهر في فيديو يتحرش بطفل ويؤذيه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره.


وأكد متحدث شرطة الرياض اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

ويُشار الي ان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر تحرش شخص بطفل في الرياض، ما أثار تفاعلا واسعا، ودفع وزارة الداخلية السعودية للتحرك وإيقاف المتهم.

السعودية وزارة الداخلية مكة المكرمة شرطة الرياض الداخلية السعودية

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