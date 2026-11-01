تعليق غير متوقع من مفيدة شيحة على مسلسل «طالع نازل»

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أحداث مسلسل «طالع نازل» بطولة الفنانة منى زكي، والذي يناقش أزمة زوجة وقفت بجوار زوجها وضحت من أجله، قبل أن تكتشف زواجه من امرأة أخرى منذ عامين وحمل زوجته الثانية.

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «النهار بليل»، المذاع عبر قناة النهار، إن قصة المسلسل تطرح تساؤلات مهمة حول حق الزوجة في معرفة الحقيقة واتخاذ قرارها بشأن استمرار العلاقة الزوجية.

وتساءلت: «طب ذنبها إيه تعمل فيها كده؟ وليه ما اديتش زوجتك حق البقاء أو عدم البقاء؟»، مضيفة: «وبتقولوا عليا إني ست ضد الرجالة، طب إيه ده؟».

وأشارت إلى أن الزوجة في أحداث المسلسل بدأت تفكر في الانتقام، ونجحت في وضع خطة وصفتها بأنها أقوى من الشيطان، لكنها تساءلت عن جدوى استنزاف العمر والتفكير المستمر في الانتقام من شخص تسبب في الأذى.