شاومي تستعد لإطلاق هواتف Redmi K50 بإمكانات خارقة

أعلنت شركة شاومي الصينية عن قيامها بإنتاج سلسلة جديدة من الهواتف الهواتف من فئة "Redmi k"، والتي ستأتي تحت اسم Redmi K50، وذلك بعد إطلاقها عدد من الهوتف المتميزة تحت علامتها الفرعية ريدمي .

وبحسب موقع Android authority التقني فإن شركة شاومي قامت بإعلان بداية العمل على سلسلة الهواتف المرتقبة تحت مسمي Redmi K50، من خلال نائب الرئيس والمدير العام لعلامة Redmi لو وي بينغ، الذي قام بالنشر عبر موقع الويب الصيني ويبو Weibo، حيث قام بسؤال المستخدمين حول الميزات التي يرغبون رؤيتها فى الهاتف القادم Redmi K50.

وقام العديد من المستخدمين بالرد على سؤال المدير العام لـ Redmi على موقع ويبو، ومن خلال المحادثات على الموقع تبين بعد المواصفات والتحديثات التى ستحتوى عليها الهواتف المرتقبة Redmi K50، حيث يقترح العديد من المستخدمين بضرورة وجود التحديثات على خاصية الشحن السريع، دقة التصوير، وإمكانات الشاشة.

وبشكل خاص يهتم الكثير من المستخدمين بتطوير ميزة الشحن السريع، بالرغم من أن موصفات الهواتف الماضية من نفس السلسة المعروفة باسم Redmi K40 كانت بمواصفت شحن جيدة، حيث احتوت علي بطارية سعة 4520 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 50 دقيقة، لكن البعض يرى أن هناك العديد من شركات الهواتف الذكية تعمل على شحن 50-65 واط، لذلك يرغب العديد فى تطوير تلك الخاصية.

وكانت شركة شاومي قامت بإطلاق هواتتف Redmi K40 فى وقت سابق من العام، حيث تعد السلسه الأرخص وسط جميع الهواتف الرائدة لهذا العام، وكان قد تم إطلاقها خارج الصين تحت اسم Poco F3، ومن المفترض إطلاق هاتف Redmi K40 للألعاب خارج الصين تحت مسمي Poco F3 GT، لذلك من المتوقع إطلاق هاتف Redmi K50 خارج الصين أيضاً لكن ربما تحت مسمى آخر.

ولم تكشف شركة اومي بعد عن موعد الإطلاق الفعلى لهواتتف Redmi K50، لكن بالنظر لتوقيت حديث المدير التنفيذي لـ Redmi، فإنه من المتوقع إطلاق الهاتف المرتقب خلال الأشهر القادمة من هذا العام، وليس عام 2022.