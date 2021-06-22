عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هواتف Redmi K50 بإمكانات خارقة

شاومي تستعد لإطلاق
شاومي تستعد لإطلاق هواتف Redmi K50 بإمكانات خارقة

أعلنت شركة شاومي الصينية عن قيامها  بإنتاج سلسلة جديدة من الهواتف الهواتف من فئة  "Redmi k"، والتي ستأتي تحت اسم Redmi K50، وذلك بعد إطلاقها عدد من الهوتف المتميزة تحت علامتها الفرعية  ريدمي . 

 

وبحسب موقع Android authority التقني فإن شركة شاومي قامت بإعلان بداية العمل على سلسلة الهواتف المرتقبة تحت مسمي  Redmi K50، من خلال نائب الرئيس والمدير العام لعلامة  Redmi لو وي بينغ، الذي قام بالنشر عبر موقع الويب الصيني ويبو Weibo، حيث قام بسؤال المستخدمين حول الميزات التي يرغبون رؤيتها فى الهاتف القادم Redmi K50. 

 

تسريبات تكشف ألوان هاتف Mi 11 Lite الرائد من شاومي قبل إطلاقه عالميا

شاومي تستعرض تقنيات هاتف الألعاب الأول من ريدمي Redmi K40

 

وقام العديد من المستخدمين بالرد على سؤال المدير العام لـ Redmi على موقع ويبو، ومن خلال المحادثات على الموقع تبين بعد المواصفات والتحديثات التى ستحتوى عليها الهواتف المرتقبة Redmi K50، حيث يقترح العديد من المستخدمين بضرورة وجود التحديثات على خاصية الشحن السريع، دقة التصوير، وإمكانات الشاشة. 

 

وبشكل خاص يهتم الكثير من المستخدمين بتطوير ميزة الشحن السريع، بالرغم من أن موصفات الهواتف الماضية من نفس السلسة المعروفة باسم Redmi K40 كانت بمواصفت شحن جيدة، حيث احتوت علي بطارية سعة 4520 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 50 دقيقة، لكن البعض يرى أن هناك العديد من شركات الهواتف الذكية تعمل على شحن 50-65  واط، لذلك يرغب العديد فى تطوير تلك الخاصية.

 

وكانت شركة شاومي قامت بإطلاق هواتتف Redmi K40 فى وقت سابق من العام، حيث تعد السلسه الأرخص وسط جميع الهواتف الرائدة لهذا العام، وكان قد تم إطلاقها خارج الصين تحت اسم Poco F3، ومن المفترض إطلاق هاتف Redmi K40 للألعاب خارج الصين تحت مسمي Poco F3 GT، لذلك من المتوقع إطلاق هاتف Redmi K50 خارج الصين أيضاً لكن ربما تحت مسمى آخر.

 

ولم تكشف شركة اومي بعد عن موعد الإطلاق الفعلى لهواتتف Redmi K50، لكن بالنظر لتوقيت حديث المدير التنفيذي لـ Redmi، فإنه من المتوقع إطلاق الهاتف المرتقب خلال الأشهر القادمة من هذا العام، وليس عام 2022. 

شاومي هواتف Redmi K50 ريدمى هواتف ريدمي هواتف شاومي هواتف Redmi K40

موضوعات متعلقة

بإمكانيات خارقة.. تعرف على هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها

في 8 دقائق.. شاومي تكشف عن أسرع تقنية للشحن على الإطلاق ..فيديو

شاومي تنافس هواتف الـ 5G الرائدة بهاتف مميز ومتطور

ترشيحاتنا

طرق على الطاولات وتشابك بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

أمي تغضب مني دون سبب فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

نقل المصابين الي المستشفيات.. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس حادث تصادم القطار

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

حكم طلب الدعاء من المتصدق عليه

هيئة الدواء تسجل أول علاج لضمور العضلات ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ