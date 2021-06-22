عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

يصنف الإنسان نفسه بقائمة أذكى المخلوقات، ويجد نفسه أنه أفضل من بقية المخلوقات,وهو شعور طبيعى لسبب بسيط أننا نعتقد أننا نفهم أكثر,ولكن رغم فهمنا للأمور نرتكب أكبر الحماقات,حيث تعد مشاعر الكبرياء وعزة النفس, والغرور والكره من المشاعر التى لوثت طبيعتنا النقية,فالكل ينظر إلى النفس البشرية على أنها بذرة طيبة, ولكنها تلوثت أو تلونت أو تغيرت مع الأيام,ويشكل كبرياء الإنسان مشقة كبيرة فى تعامله مع الحياة والآخرين.

كبرياؤنا يجعلنا لانتفق مع آراء الآخرين,وهو نفسه الذى يجعلنا ننبذ أناسا فقط لأننا لانتشارك معهم بالرأى,وهو الذى يجعلنا نكابر رغم استيعابنا لأخطائنا,ويمنعنا من أن ننحنى أسفا حينما نخطىء,وساهمت هويتنا العربية بتعزيز شعور الكرامة والكبرياء إلى حد بات الغرور يتسلل إلى طباعنا دون أن نعرف,فنخطىء,وننكر أخطاءنا,ونؤلم الغير ونتظاهر بأننا لم نفعل شيئا,ونتجادل كثيرا ونصر على أننا الأصح.لم نتعلم كيف ننصت وكيف نحب,وكيف نتقبل بعضنا دون مشقة الحوار والجدال العقيم والكلام دون الإنصات.

لم نتعلم التسامح بحق كما حدثنا ديننا الحنيف,وانصب الدين عندنا على مظاهره فقط دون جوهره,متناسين أهم وأبسط تعاليمه:التسامح والأمانة واحترام الديانات الأخرى دون كره,ودون بغضة, ودون افتراضات مسبقة بتكفير الآخر. مشاعر الكره والكبرياء والتمسك بالرأى دون القدرة على التعرف على الآخر أخرتنا كثيرا,وشغلتنا كثيرا,حتى بتنا صورة لشعوب دمرت نفسها بوساوس الدين والمعتقدات الاجتماعية والتقاليد العقيمة,فلم نتعلم كيف نحب؟ولم نتعلم ماالتسامح؟

التسامح هو أن نحب بعضنا رغم عيوبنا,لاأن نطلب التغيير فقط لإرضاء كبرياء أو غرور,والتسامح هو أن أكتب مقالة كهذه دون أن أتوقع أن هناك أشخاصا سيطلقون عنى أحكاما مسبقة,ولربما سيكرهوننى فقط لأننى أختلف معهم,والتسامح هو أن أسمعك دون أن أكرهك لأنك تختلف عنى.

بالحب والتسامح تسمو نفوسنا وتخلو من المشاعر البغيضة,وترتقى إلى أفق أجمل يجعل من حياتك سماء صافية لاتنتظر منها سوى أن تسقى روحك بمطر الحب والمودة والسلام الذى طالما اشتقنا إليه ولم نعشه حتى الآن.

قال تعالى:"وأن تغفوا أقرب للتقوى"هكذا هو نص الآية فى القرآن الكريم,أى أن العفو يقربنا من التقوى,ولايوجد ماهو أسمى من ذلك,حيث ثبت علميا أن أغلب الشخصيات التى تعانى اضطرابات نفسية وتعانى القلق المزمن والغضب هى تلك التى لاتعرف لذة التسامح ونسيان الإساءة.

بعد يونيو 2013 اختارت مصر أن تنتهج فى سياستها الخارجية نهجا مستقلا فى عالم يموج بالصراعات والنزاعات المختلفة والمتنوعة, لايقبل بتدخل أحد فى شئونها مثلما لاتتدخل هى فى شئون أحد, لا تقدم علاقة مع دولة على حساب دولة أو دول أخرى, إنما تحافظ على علاقات طيبة وقوية إن أمكن مع الجميع, وبما يخدم مصالحنا وأمننا القومى,ويصون استقلالنا ويحمى كيان دولتنا الوطنية ويحافظ على هويتنا, ولا يجرنا إلى صراعات لاناقة لنا فيها ولاجمل,من شأنها أن تلحق الضرر والأذى بنا, وهذا ما تطبقه مصر حاليا في سياستها الخارجية بوضوح وبدون مناورات أو إدعاءات مثلما اعتادت بعض الدول أن تفعل, وهو ما يزيد من نطاق ومدة النزاعات والصراعات فى العالم ويعطل تحقيق السلم والأمن الدوليين.إنها تمد يدها بصدق للجميع, راغبة فى التعاون الحقيقي والسليم والنظيف, ولكنها ليست مستعدة لأن تمد يدها أبدا لمن يتآمرون عليها أو يضمرون لها شرا,وأيضا لمن يريدون استخدامنا فى صراعاتهم أو لتحقيق مصالحهم هم التى تتعارض مع مصالحنا أو تضر بأمننا القومى.