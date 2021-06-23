انتحار شاب أسفل عجلات مترو النزهة

أقدم شاب عشريني على التخلص من حياته بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، صباح اليوم الأربعاء، ليلقى حتفه في الحال.

تلقت شرطة النقل والمواصلات بلاغًا بمصرع شاب أسفل عجلات المترو بمحطة النزهة، بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات عن أن الشاب سقط أسفل عجلات المترو، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة .

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة التوصل لهوية المتوفي واستدعاء أسرته، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محطة النزهة.