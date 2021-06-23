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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز فى بطولة كأس مصر

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

تأهل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك  إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد القاهرة.

 

ويلتقى فريق الكرة الاول بنادى الزمالك نظيره فريق أسوان فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر بعدما حقق ممثل الصعيد مفاجآة وأطاح بفريق المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

 

فيما نجح فريق نادي بتروجت  تحت قيادة ربيع ياسين إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف على أن ينتظر الفائز من فرق الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة بعد تخطى تلك الفرق مواجهات دور الـ16.

 

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي  مباراة أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.

 

وحددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت موعد مباراة فريقا بيراميدز وسموحة في كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس المقبل.

 

يذكر ان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أكد أن الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل هو 30 يونيو الجاري.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

 

وأضاف مجاهد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، "حتى الآن، يوم 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، لو وافق "كاف" على طلبنا بشأن تأجيل إرسال الأسماء فالأمر سيكون جيدا، ولو لم يحدث سنتعامل وفقاً للأمر الواقع وسندرس كل الأمور".

 

وتابع: "لو كان الأمر الواقع هو إرسال أسماء الأندية قبل نهاية الموسم، سيكون التعامل وفقاً لمشاركات الموسم الماضي، الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، ودائماً النادي الرابع يُفضل أن يكون بطل أو وصيف الكأس، وبالتالي سنناقش أمر مشاركة طلائع الجيش، لو لم يحدث سيشارك المقاولون".

 

واسترسل : "سننتظر رد "كاف" بشأن طلبنا لتأجيل إرسال أسماء الأندية لما بعد 30 يونيو، قد يُتوج بيراميدز بالكونفيدرالية، ويحق له المشاركة بالأبطال، قد يتواجد المصري في المربع الذهبي، وغالبا الأندية المصرية لن تشارك في التمهيدي الأول، نتمنى هذا، لو لم يحدث، سنتعامل وفقاً للموسم الماضي".

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