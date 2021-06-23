الزراعة: السيطرة على الحريق بمبنى الوزارة

أكدت مصادر بوزارة الزراعة ، أن وزير الزراعة السيد القصير كان بموقع الحريق منذ بداية معرفته بنشوب حريق بالوزارة وحتى السيطرة عليها من قبل القوات المدنية ، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل

وأوضحت مصادر بالزراعة ل "صدى البلد " ، أنه لم يتم حتى الآن تبين أسباب نشوب الحريق وهل هى بفعل فاعل أم لا ، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ التيابة للبدء فى التحقيق والخروج بنتائج لإعلانها .





ولفت إلى أن منطقة الحريق تقع بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية وبالقرب من قطاع التشجير، بوزارة الزراعة، وهذه ليست المرة الأولى التى يندلع فيها حريق بتلك المنطقة .

واندلع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي مساء اليوم الأربعاء.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لإخماد لمحاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده وسط تواجد ومتابعة قيادات وزارة الداخلية للحريق.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية وبالقرب من قطاع التشجير بوزارة الزراعة.