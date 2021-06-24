وزير الرياضة يختتم القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر للمحافظات الحدودية

عبر تقنية الفيديو كونفرانس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ختام فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الثانية لشباب المحافظات الحدودية تحت عنوان "الشباب وريادة الاعمال والأمن القومي"، والتي ينفذها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة خلال الفترة من (٢٠-٢٤ يونيو الجاري بمحافظة مطروح.

حضر حفل الختام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب وعضو الاتحاد العام، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، وأعضاء مجلس ادارة الإتحاد العام لمراكز شباب مصر.

في كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في ختام فعاليات القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر، والتي شارك فيها شباب المحافظات الحدودية حصن مصر وخط دفاعها الأول، مضيفاً ان وجود الملتقي في محافظة مطروح يأتي في إطار دعم واهتمام القيادة السياسية بالمحافظات الحدودية وأبناء مصر في جميع انحاء الجمهورية.

أكد"صبحي" ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تساهم في دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الكبيرة في دفع عجلة التنمية بالوطن، واعلاء روح الولاء والانتماء لدي الشباب المصري ومواجهة الافكار الهدّامة، مضيفاً ان الشباب المصري اصبح لديه الوعي الكامل في صياغة وتطوير الخطط والاستراتيجيات التي تساعد علي تحقيق حاضر مميز ومستقبل افضل للأجيال القادمة.



وطالب الدكتور أشرف صبحي في ختام كلمته، بضرورة عقد القمة الشبابية لمراكز الشباب بشكل دوري في قطاعات جغرافية مختلفة والعمل على ربطها بالملتقيات العربية والإفريقية، متمنياً ان تخلق القمة الشبابية الثانية شباب واع وذو تأثير كبير في الحركة الشبابية المصرية، وكذا خلق جيل جديد له تأثير داخل مراكز الشباب.



ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح علي المجهودات العظيمة التي يقدمها لشباب المحافظة والاهتمام بالأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المحافظة، كما وجه الشكر للدكتوره غادة عبد الباري امين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو علي هذا التعاون المثمر متمنيا ان يتم التعاون علي نطاق اوسع من خلال انشطة وفعاليات جديدة تنفذها الوزارة بالتعاون مع اللجنة.



ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان تواجد المحافظات الحدودية على ارض مطروح هو خير دليل علي مكانه المحافظة، في إطار الدعم الكامل والمتواصل من القيادة السياسية للمحافظة، والتي تشدد علي أهمية تبادل الفكر و الخبرات بين الشباب المصري بكافة فئاته، مع التأكيد علي وعيهم بدورهم الوطنى الهام كحراس لبوابات مصر ومشاركتهم على مر العصور للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر وأمنها ضد أى تحديات.

أضاف"شعيب" أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالشباب مع تبنيها ودعمها الدائم لهم، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل علي تأهيل الشباب للعمل الجماعى، بالإضافة الي التدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى علمى مستنير قادر على الابتكار والحوار، مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة فى كافة المجالات، وتأهيلهم لصنع وإتخاذ القرار مع إعداد كوادر وقيادات للمستقبل، مشيراً إلي الإجراءات الإصلاحية والتنموية الشاملة، ونجاح القيادة السياسية فى استعادة مكانة مصر الاقليمية والدولية، وهو ما تبرهن عليه المشروعات القومية والتنموية بكافة أنحاء الجمهورية.



ومن جهته، أكد الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن تنفيذ القمة الثانية جاء في ضوء النجاحات التي حققتها القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الاولى، مشيراً الي ان القمة الشبابية الثانية استمدت قوتها من خلال الجمع بين المحافظات الحدودية في مكان واحد، في ضوء تعزيز وتقوية العلاقات بين الشباب المصري.

أضاف"العزازي" أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لن يتوقف عن تنفيذ البرامج التي تستهدف تأهيل شباب مراكز الشباب والتي تتماشى مع استراتيجية بناء الانسان المصري، والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضافر مؤسسات الدولة لتنفيذها مما يكون له الاثر البالغ في الارتقاء بالانسان المصري على كافة المستويات ومن ثم الارتقاء بالمجتمع.



وتضمن حفل الختام عرض فيلم يتضمن فعاليات القمة الشبابية الثانية، كما تم استعراض نماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع كان نتاج ورش العمل التي عُقدت بالقمة الشبابية الثانية وعددها ١١مشروعاً.



جدير بالذكر ان القمة الشبابية الثانية لمراكز الشباب شارك فيها ١٠٠ شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء –مطروح – البحر الأحمر – اسوان – الوادي الجديد)في المرحلة العمرية من 20 – 30 عاماً.