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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ عايدة عبد العزيز

عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز

أصبحت الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز أكثر استقرارا فى الفترة الأخيرة حيث تعيش حياتها بشكل طبيعى ومستقر بعد الإصابة بمرض الزهايمر. 

وتلتزم عايدة عبد العزيز داخل منزلها حتى لا تصاب بفيروس كورونا المستجد ولذلك تلتزم بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس اللعين. 

عايدة عبد العزيز 

وكانت تصدرت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد التصريحات الأخير لنجلها -شريف أحمد عبد الحليم- الذي كشف عن حكايتها بعد الإصابة بـ الزهايمر، وأكد أن لا أحد من الوسط الفني يسأل عنها.

وقال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

تعرضت عايدة لصدمة كبيرة بوفاة حبها الوحيد الفنان والمخرج أحمد عبدالحليم عام 2013 في ألمانيا ، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد ،فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

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أعمال الفنانة عايدة عبد العزيز 

شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار ، ضمير أبلة حكمت"

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شئ في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية" ، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.  

كما قدمت عايدة عبد العزيز عديد من الأعمال السينمائية ولعل من بارزها “النمس والانثى” و"شوق" و"على روق سلوفان". 

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