تربية عين شمس: نلتزم بالإجراءات.. ولم نحدد موعد امتحانات الأعذار الطبية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي مؤكدا ان نسبة الحضور كبيرة مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات .

وأضاف الدكتور ماجد جلال لـ صدي البلد انه لم يتم تحديد موعد امتحانات الاعذار الطبية حتي الان منوها الي أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليه عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من أحد مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقه، مطالب بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الجدير بالذكر التقى الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، بأعضاء هيئة التدريس بأقسام العلوم الأساسية بكليات ( العلوم ، التربية ، البنات ) ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، يأتى هذا الإجتماع كباكورة لتكوين الدوائر العلمية لهذه الأقسام والتى تهدف إلي التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات الثلاث وتشجيعهم علي التواصل والتكامل بينهم.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود المتينى أنه تماشيًا مع التطويرات التى تشهدها الجامعة علي كافة الأصعدة ، كان لابد من الاهتمام بتطوير العملية التعليمية باعتبارها عملية ديناميكية تحتاج للتطوير المستمر ، لذلك كان من الضرورى الالتفات إلي الأقسام العلمية الخاصة بالعلوم الأساسية بكليات ( العلوم ، التربية ، البنات ) ايمانًا بالدور الهام الذي تقوم به ، وذلك لدعمها وتقويتها وتطويرها للوصول بها إلى مزيد من الإنتاج العلمى المتميز .

وأضاف أن هذا اللقاء يجمع الأقسام العلمية المتشابهة( الرياضيات ، الكيمياء ، الفيزياء) بالكليات الثلاث من أجل تحقيق التواصل والتنسيق بينهم في مجالات البحث العلمى والنشر المشترك ، وفي التعليم والمعدات ، مما سيثرى البحث العلمى ويمنع التكرار ، كما يتيح لكل منهم استخدام التجهيزات المتوافرة بكل كلية ، مؤكدا أن مخرجات هذا التكامل ستكون أكثر كفاءة.

وفي ختام اللقاء الذي شارك فيه لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المشتركة بكليات البنات والعلوم والتربية تم فتح باب النقاش وقام الحضور بطرح أفكارهم لتحقيق التواصل الفعال بين الكليات الثلاث