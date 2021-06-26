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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل بدء امتحانات اللائحة القديمة.. ‎جامعة القاهرة تصدر تعليمات هامه للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‏‎أصدرت جامعة القاهرة ، تعليمات هامه لطلاب جميع الفرق واعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات  الفترة المقبله و جاءت  التعليمات كالاتى :

 

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‏‎١- الدخول الي لجنة الامتحانات بالكمامة ولاتخلع الكمامة تحت اي ظرف من الظروف .

‏‎٢-الدخول الي المبني من خلال بوابة التعقيم.

‏‎٣- عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبني الامتحانات.

‏‎٤- لايجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة 
‏‎لايجوز اصطحاب اي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.

‏‎٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

‏‎٦- التاكد من ان كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .

‏‎٧- الإجابة علي الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

‏‎٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الاول وانما كل سؤال مستقل .

‏‎٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

‏‎١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.

‏‎١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وادوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

‏‎١٢- يرجي التأكد من قياس الحراره على مدخل المبني وعدم التكدس اثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .

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علاج طبيعي القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا المؤجلة

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إعلام القاهرة تنظم وبينار حول أدوات جمع البيانات في البحوث الإعلامية

 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس  جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أي مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان الممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

توجيهات جامعة القاهرة
وكان الدكتور محمد  عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة. وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة توجيهات جامعة القاهرة عثمان الخشت

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