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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن المتقدمين لموسم الحج هذا العام

فريضة الحج
فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن قرار عاجل لحجاج هذا العام حيث أصدرت تنويهًا بشأن الرسائل النصية للمتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام. 
 

وذكرت الوزارة السعودية، أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك حسب الفئة العمرية تنازليًا وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

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وكانت الوزارة أعلنت قبل ساعات قليلة، انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني، وذلك بدءًا من اليوم الساعة 2 ظهرًا.

 

كما أوضحت أن خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني تتم عن طريق إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة فى السعودية أعلنت عن 7 خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة.

 

وذكرت وزارة الحج والعمرة فى السعودية وفقا لصحيفة عاجل أن الخطوات السبع للتسجيل تشمل التالي:

 

ـ إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج وذلك حسب فئات المفاضلة

ـ دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية

ـ استعراض الضوابط والشروط

ـ للمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل

ـ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة

ـ إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام (سداد).

ـ صدور تصريح الحج.

 

وأشارت وزارة الحج إلى أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، ووذلك بحسب ما جرى الإعلان عنه سابقًا في آلية وضوابط التسجيل.  

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