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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العاشرة حمرا.. صلاح عبد الله يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

حرص الفنان صلاح عبد الله علي الاحتفال بتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي بعد تغلبه علي الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الأهلي وي السلام.


وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه علي فيسبوك": “أنا مصري قبل ما أبقى زملكاوي ولذلك مبروك للأهلي ولكل أهلاوي.. والعاشرة حمرا بإذن الله، من قلب صلاح إبن عبد الله”.


وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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