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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر

صدى البلد

أصدر الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر  حتى بلوغه السن القانونية.


هذا وقد وجه فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.


ووعد رئيس جامعة الأزهر  ببذل المزيد من العطاءات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع في مختلف قطاعات الجامعة، و كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم، تؤكد على أننا ماضون في مسارنا الصحيح نحو التقدم والرقي محليا وإقليميا ودوليا.


وأوضح رئيس الجامعة أن وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي، أشاد بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر في عام 2017 م، خاصة وأنه قد حقق تميزا كبيرا من خلال حصوله على المركز الأول، بجانب فوز جامعة الأزهر في تصنيف شنغهاي  وتصنيف QS، وتكريم جامعة الأزهر في محفل كبير من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشادته بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر محليا وإقليميا ودوليا.


وأضاف رئيس جامعة الأزهر إن رؤية جامعة الأزهر المستقبلية تعمل وفق المخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030م، لافتا إلى أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي، وربط كافة قطاعات الجامعة ببعضها البعض إلكترونيا، ومنع التوريق نهائيا بداية من العام الدراسي القادم "  2021 - 2022".

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