ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

البرلمان العربي يبدأ اجتماعاته التحضيرية بمناقشة اتفاق شرم الشيخ للسلام

قمة شرم الشيخ للسلام
الديب أبوعلي

تعقد لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية اجتماعاتها التحضيرية التي تسبق أعمال الجلسة العامة للبرلماني العربي، والمقرر لها الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، كما ستعتمد اللجان خطط عملها لدور الانعقاد الثاني 2025/2026.

ويعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتبدأ فعاليات اجتماعات اللجان التحضيرية بعقد لجنة فلسطين اجتماعها برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، ومن المقرر أن تناقش مستجدات وتطورات الأوضاع خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي أفضى لوقف الحرب في غزة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تحركات البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، فيما سيخرج عن اجتماع اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في فلسطين للعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي بتاريخ 30 أكتوبر.

وستتناول لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية.

أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ستناقش عدد من الموضوعات المالية والإدارية منها مشروع موازنة البرلمان للعام 2026، وعقد ورشة العمل الإقليمية لدعم الدول العربية في سن التشريعات حول تنظيم مكافحة الحد من فقد وهدر الأغذية.

وستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع رؤية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي، ومذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول آلية التعاون والتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنبثقة من جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدد من الموضوعات منها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة مستجدات العمل بشأن تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.

كما ستبحث اللجنة مستجدات الترتيب الخاصة بإطلاق الوثيقة الاسترشادية العربية لتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، والترتيب لعقد ورشة عمل لبحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وكذلك ترتيبات عقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي، وستختتم اجتماعها بمناقشة مستجدات ترتيب عقد ندوة حول حماية القيم المجتمعية في الدول العربية.

