تطوير الـ1000 قرية.. سكرتير مساعد أسيوط يتابع المشروعات الجارية بمنفلوط|صور

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الـ 1000 قرية التي من بينها التطوير الجاري تنفيذه بقريتي أم القصور وبني شقير التابعة لمركز منفلوط حيث تم المرور على خدمات وصرف صحي وتطوير الوحده المحليه لقرية بني شقير.



وأوضح السكرتير المساعد أنه يتابع تنفيذ تلك المشروعات الجارية بقرى المحافظة وذلك بناءاً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للاطمئنان على سير العمل والعمل على ازالة اي معوقات قد تقف أمام مراحل التنفيذ مضيفاً أن العمل جاري على قدم وسابق بطريقة ملائمة وفي إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الاعمال مستمرة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل جيد وبالمواعيد الزمنية المحدد ووفقاً للمعايير والمواصفات المقررة بحيث تكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

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