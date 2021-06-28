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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشوى مصطفى تبدأ تحضيرات الموسم الثاني لبرنامج "بنت البلد"

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

بدأت الفنانة نشوى مصطفى تحضيرات الموسم الثاني لبرنامجها "بنت البلد"، وتستعد لعرض أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "ميديا فاكتوري".

 

ويُعرض الموسم الثاني عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، بدءًا من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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في عيد الأب.. نشوى مصطفى تسترجع ذكرياتها مع والدها

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إحنا القوى الناعمة.. نشوى مصطفى توجه رسالة للفنانين

وسبق ونشرت نشوى مقطع فيديو من كواليس تحضيراتها للبرنامج، وسط الديكور الجديد، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب توفيقك يارب ما شاء الله تبارك الله.. قريبًا".

 

وحصدت نشوى مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بتقديمها الموسم الأول من برنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة قناة "المحور"، الذي دارت محاوره في القالب الاجتماعي وموضعات تمس كل بيت مصري.

 

يذكر أن شركة "ميديا فاكتوري- Media factory"، أسسها المنتج خالد الغنيمي، وكانت في البداية تحمل اسم "الغنيمي للإنتاج الإعلامي"، وخلال سنوات أنتجت عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، ومنها برنامج "هالة مصرية" تقديم الفنانة هالة فاخر، وبرنامج "فى إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "بنت البلد" تقديم الفنانة نشوى مصطفى، وغيرها من البرامج التي يقدمها عدد من الإعلاميين الشباب.

 

رسالة نشوى مصطفى إلى الفنانين

 

كانت وجهت الفنانة نشوى رسالة إلى الفنانين من خلال حسابها على فيسبوك.

 

وكتبت:" احنا فى حالة حرب واللي مايكونش فى ضهر بلده  يبقى مايستحقش يعيش على ترابها واللى مش شايف اننا بنتجر علشان ندخل حرب يبقى يركز ويشوف اوعو يخيل عليكم أن فلان بيتودد وعلان عايز يتصالح وترتان بيعزمنا على الغدا.. بيكيدوا لبلدى واضحة زي الشمس  وبيطلقوا كلابهم علينا عند المنبع".

 

وتابعت:" سلاحنا ضد كل الاعادى إننا نبقى ايد واحدة  واننا نبقى فى ضهر  رمز مصر  رئيسنا اللي بيجاهد يحافظ على بلدنا اللي  كانت بتتباع من سينا لحلايب وشلاتين بلدنا اللي معرفوش يقسموها قبلى وبحرى مسيحيين ومسلمين   لو سيادته معملش حاجة غير انه خلانا مستورين جوه وطن عايشين فى قلبه مش على حدوده يبقى الحمد لله  صحيح كل ده كان بتمن غالى.

 

واختتمت:" اوعوا تفتكروا ان التمن الغالى هو سعر البنزين ولا الكهربا ولا سعر البامية والملوخية -  التمن الغالى هو دم عيالنا رجالتنا اللي استشهدوا على ايد الانجاس علشان بناتنا يتصان عرضهم جوه وطن   ليه بقول الكلام ده دلوقتى ؟؟  علشان  اللي حصل النهارده مكنش يصح يحصل   بلدنا كبيرة اوى اوى  المفروض ا ننا ندعم ونسند ده احنا القوى الناعمة احنا اللي بنفضح خططهم مينفعش نكون خطوة بتدعمهم   تحيا مصر  ببركة الاوليا  المدفونين فيها  والانبيا اللي  مشيو على اراضيها. 

نشوى مصطفى بنت البلد الموسم الثاني برنامج بنت البلد حلقات

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