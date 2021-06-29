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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. نشوى مصطفي تقدم الموسم الثاني من بنت البلد

نشوى مصطفي
نشوى مصطفي

تقدم الفنانة نشوى مصطفى الموسم الثاني من برنامج "بنت البلد" على شاشة قناة صدى البلد 2، حيث تنطلق أولى حلقات البرنامج، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء.


وكانت الفنانة نشوى مصطفى بدأت تحضيرات الموسم الثاني لبرنامجها "بنت البلد"، واستعدت لعرض أولى حلقاته، وهو من إنتاج شركة "ميديا فاكتوري".


ويُعرض الموسم الثاني عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

وسبق أن نشرت نشوى مصطفى، مقطع فيديو، من كواليس تحضيراتها للبرنامج، وسط الديكور الجديد، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه: "يا رب توفيقك يا رب.. ما شاء الله تبارك الله.. قريبًا".

 

وحصدت نشوى مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بتقديمها الموسم الأول من برنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة قناة "المحور"، الذي دارت محاوره في القالب الاجتماعي وموضوعات تمس كل بيت مصري.
 

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نشوى مصطفى تبدأ تحضيرات الموسم الثاني لبرنامج "بنت البلد"

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قريبا.. نشوى مصطفى تقدم بنت البلد على صدى البلد.. فيديو

يذكر أن شركة "ميديا فاكتوري- Media factory"، أسسها المنتج خالد الغنيمي، وكانت في البداية تحمل اسم "الغنيمي للإنتاج الإعلامي"، وخلال سنوات أنتجت عددا كبيرا من البرامج لمختلف القنوات المصرية، ومنها برنامج "هالة مصرية" تقديم الفنانة هالة فاخر، وبرنامج "فى إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "بنت البلد" تقديم الفنانة نشوى مصطفى، وغيرها من البرامج التي يقدمها عدد من الإعلاميين الشباب.

مسلسل “اللي نحبهم”

 

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان 2021 من خلال المسلسل الخليجي "اللي نحبهم" والذي عرض على قناة الإمارات.

 

مسلسل " اللي نحبهم" بطولة نشوى مصطفي و فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، ميثاء محمد، علياء محمد.

 

نشوى مصطفى التي شاركت الفنان جابر نغموش في عدة أعمال سابقة منها طماشة، ومكان في القلب، والبشارة.

 

تعافي نشوى مصطفى من فيروس كورونا

 

وكانت الفنانة نشوى مصطفى تعافت الفترة الماضية من فيروس كورونا بعد إصابتها به وظلت تمكث بمستشفى العجوزة فترة لتلقي العلاج.

 

وقالت نشوى مصطفى في وقت سابق بعد تعافيها من فيروس كورونا: "بشكر ربنا إني مصرية وأتلقى الرعاية الصحية الكاملة".

نشوى مصطفى بنت البلد قناة صدي البلد الفنانة نشوى مصطفى الموسم الثاني

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