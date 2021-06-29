عائشة بن أحمد تكشف عن رأيها في تأجيل عرض "لعبة نيوتن"

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كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن رأيها في تأجيل مسلسل " لعبة نيوتن " ليتم عرضه هذا العام بدلا من العام الماضي وهل ذلك أضر العمل أم نفعه .



وقالت عائشة بن أحمد :" تأجيل عرض المسلسل كان في صالح العمل ، حيث منح المخرج تامر محسن الوقت لدراسة كل شئ ، ولكن في الوقت ذاته كان سلبي أحيانا لأننا بنفصل عن الشخصية لقيامنا بتصوير أعمالا أخرى ولكن هذا لم الاحظه خلال عرض المسلسل".

وعن تامر محسن قالت عائشة بن أحمد :" تامر محسن مخرج شاطر أوي ، وتركت له نفسي ومكنتش بفكر في حاجة تانية غير أني أمثل ، كنت واثقة فيه فهو عبقرى وحساس ويهتم بكل التفاصيل ، كما لديه موهبة التمثيل وذلك ساعدني للغاية ".

وعن المسلسلات القصيرة قالت :" خارج مصر بيقدموا مسلسلات تتكون من 10 حلقات ، فأنا أرى أنها خطوة كويسة ومهمة أن تتتواجد مسلسلات قصيرة ، فعندما تكون الحلقات أقصر يزداد جودة العمل من حيث الكتابة والتمثيل وكل شئ".







وعن نجاح مسلسل لعبة نيوتن قالت :" كنت عارفة المسلسل هيبقي حلو ولكن النجاح الجماهيري الكبير لم أكن أتوقعه ، فردود الأفعال على أول حلقة خضتني ".

تكريم عائشة بن أحمد في موقع صدى البلد:



حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .



وكشفت عائشة عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .



نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.