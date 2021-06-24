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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال ..عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها بصورة جديدة   وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

و ظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة بسيطة  بدون مكياج مرتدية تيشرت باللون الأبيض و سروال ملون ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وكانت قد نشرت  الفنانة عائشة بن احمد  مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني للنجم سد رجب وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر سيد رجب و هو يشيد بالنجمة عائشة بن احمد قائلا :كنت  فرحان بيها جدا  في نسر الصعيد ، كما أشاد بتمثيلها في لعبة نيوتن مؤكدا : بنت هايلة و موهوبة و حساسة و ذكية و مجتهدة .

وعلقت علي الفيديو قائلا: انا الي فرحانة اني وقفت قدام حضرتك .

وكانت قد روجت  الفنانة عائشة لفيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.


فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

 

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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