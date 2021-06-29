حمو بيكا يطرح أغنية جديدة ويتجاهل قرار نقابة المهن الموسيقية.. فيديو

طرحا مطربا المهرجانات حمو بيكا ونور التوت، أغنية جديدة، تحمل اسم "رجعنا نشوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ ليتجاهلا بذلك قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: “حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة”؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

وأضحت النقابة، في البيان الصادر عنها، أنها تمنع كل من ليس عضوًا بها وغير الحاصلين على تصاريح من مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد أن أحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا، الخميس الماضي، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا بقراراتها، ما يعني بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية يشن هجوما على بيكا

قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن ممارسة مهنة الموسيقى والغناء يشترط حصول تصريح من النقبة أو عضوية، متابعا: قنونا لا يجوز أن يقدم حمو بيكا وغيره من المطربين الأغاني.

وأضاف “أحمد رمضان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،، نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بمنع ممارسة المهنة لغير الحاصلين على تصريح او عضوية، متابعا: النقابة منعت كلا من حمو بيكا و “عنبة” و”مسلم” و”نور التوت” و”أحمد موزة” لـ عدم حصولهم على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وأشار إلى أنه في حالة قيام أحد المغنيين الممنوعين بإحياء حفل، ستتوجه لجنة مختصة من النقابة لمكان الحفل لتحرير محضر، وفيما يخص اليوتيوب أكد على أن اللجنة ستقوم بمناقشة الأمر مع الجهات المختصة كونه منصة عالمية ومعروفة.

وفي سياق متصل قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين - في شهر يناير الماضي- إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع: "كل من يعتلى "استيدج" أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على"يوتيوب"، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.