سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية يشن هجوما على مطربي المهرجانات :"هنعمل محاضر"

قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن ممارسة مهنة الموسيقى والغناء يشترط حصول تصريح من النقبة أو عضوية، متابعا: قنونا لا يجوز أن يقدم حمو بيكا وغيره من المطربين الأغاني.



وأضاف “أحمد رمضان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،، نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بالامس يمنع ممارسة المهنة لغير الحاصلين على تصريح او عضوية، متابعا: النقابة منعت كلا من حمو بيكا و “عنبة” و”مسلم” و”نور التوت” و”أحمد موزة” لـ عدم حصولهم على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.



وأشار إلى أنه في حالة قيام أحد المغنيين الممنوعين بإحياء حفل، ستتوجه لجنة مختصة من النقابة لمكان الحفل لتحرير محضر، وفيما يخص اليوتيوب أكد على أن اللجنة ستقوم بمناقشة الأمر مع الجهات المختصة كونه منصة عالمية ومعروفة.



وفي سياق متصل قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين - في شهر يناير الماضي- إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع: "كل من يعتلى "استيدج" أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على"يوتيوب"، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.

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وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه حمو بيكا بالساحل الشمالي ، إقبالا كبيرا من زوار المحافظة وأبناء مطروح والذي أقيم بفندق جويل بيتش مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح .

وأشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائى فور صعوده للمسرح الذي تم تنظيمه على شاطئ البحر بفندق جويل بيتش مطروح بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

وقبل دخول الأهالي والمصطافين الحفل الأول لـ حمو بيكا؛ تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخولهم وخروجهم.

وأدى الفنان حمو بيكا العديد من الأغاني التى لاقت إعجاب الحضور فى أول حفلة له بمدينة مرسى مطروح.

كما شارك فى إحياء هذه الحفلة مع حمو بيكا على قدورة ونور التوت vip الدخلاوية.