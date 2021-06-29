هل سيترشح هاني شاكر لانتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة؟.. خاص

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

حوار هاني شاكر

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف.

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل.

وتحدث هاني شاكر في حواره لموقع صدى البلد، حول تجربته في منصب نقيب الموسيقيين، والإيجابيات والسلبيات التي تعرض لها خلال هذه الفترة الزمنية.

وأوضح هاني شاكر قائلا:" عملي بنقابة الموسيقيين أمر متعب ومرهق جدا ويحتاج إلى متابعة على مدار 24 ساعة، "هما استولوا عليا"، لأن تفاصيلها كثيرة وسأعيد التفكير في الترشح بعد انتهاء الأربعة سنوات الحالية".

واستطرد:" مريت أنا وزملائي في مجلس النقابة بتجربة جديدة علينا جميعا، وكانت جائحة كورونا تحدي كبير صمدنا أمامه رغم قلة الحفلات والوارد ولكننا استطعنا تغطية كافة المتطلبات والمعاشات والنقابة ظلت قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها و"الوقوف على رجليها".

وعن نيته للترشح مرة أخرى قال هاني شاكر:"لو دخلتي جوايا هتلاقي قرار الترشح مجددا صعب.. كده كفاية"، النقابة بتفاصيلها ومشاكلها أخذتني من فني ومن نفسي وعائلتي وحياتي الخاصة وحاولت قدر الإمكان التوازن بين هاني شاكر الفنان والنقيب، لكن وقت الازدحام المهني هاني شاكر الفنان "بيتظلم".

وعن نشاطه الفني مؤخرا، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".

وعن سبب تفكيره في العودة للتمثيل، أوضح هاني شاكر: "الكليبات الأخيرة مع كارول سماحة والمخرجة بتول عرفة شجعتني كثيرا على العودة إلى التمثيل، وفتحت نفسي بعد ما كنت متخيل إني نسيت التمثيل.. وأتمنى العودة من بوابة الدراما قريبا".