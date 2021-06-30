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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن ام جي 5 موديل 2021.. سعر و مواصفات

كل ما تريد عن ام
كل ما تريد عن ام جي 5 موديل 2021.. سعر و مواصفات

استطاعت علامة MG الصينية التواجد في أسواق السيارات بصورة ملحوظة من خلال طرازات مختلفة الفئات و الميزات، لتناسب اختيارات المستهلكين، خاصةً السيارات السيدان التي لاقت انتشارا ملحوظاً، ومنها سيارة ام جي 5 موديل 2021.

حصلت سيارة  ام جي 5 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، و 150 نيوتن.متر من عزم الدوران، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتميز سيارة ام جي 5 موديل 2021 من جانب الحجم و الوزن بطول 4601 مم، و بعرض 1818 مم، و بارتفاع قدر بـ 1489 مم، و مساحة تخزين تسع لـ 512 لتر، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر لكل 100 كم.

دعمت سيارة ام جي 5 موديل 2021 بحزمة من التجهيزات، كنظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS،

تحتوى سيارة ام جي 5 موديل 2021 على حساسات ركن لسهولة مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبها شاشة وسائطية بمقاس 8 بوصه، كما انها دعمت بنظام آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

أسعار ام جي 5 موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى STANDARD بسعر 222 ألف جنيه.
الفئة الثانية COMFORT بسعر 242 ألف جنيه.
الفئة الثالثة LUXURY بسعر 262 ألف جنيه.

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