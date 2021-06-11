أم جي تظهر بإطلالة رياضية جديدة عبر MG 6 PRO .. صور

استطاعت شركة أم جي الصينية أن تكتسب شهرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية، حيث كشفت عن بعض الصور التشويقية للنسخةMG 6 PRO، و التي تأتي بإطلالة رياضية، إلى جانب العديد من اللمسات الداخلية و الخارجية.

حصلت السيارة MG 6 PRO و كما جاءت في الصور التشويقية، على مصابيح امامية اكثر عدوانية تعتمد على خطوط اضاءة تعمل بتقنية LED LIGHT، و غطاء محرك يحتوي على العديد الأطراف البارزة و الغائرة، و التي تنمح السيارة اطلالة انسيابية، بالإضافة إلى منظومة الشبكات الامامية، و التي تعطي السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، حيث تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد، يجمع بين اللون الأسود الكلي مع خطوط خفيفة باللون الفضي، و يمكن رؤية علبة المكابح من خلال الاضلاع الخاصة بهذه الجنوط.

و زودت الناحية الخلفية للسيارة بـ سبويلر رياضي أنيق، يعزز من قدرات السيارة على مواجه حركة الهواء، مع مصابيح خلفية انسيابية، و تضم السيارة من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض المعلومات و الوسائط المتعددة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و لوحة عدادات يبلغ قياسها 10 بوصة.

و حصلت السيارة أيضا على مقصورة رياضية، و عدة تطعيمات تبرز هذا الجانب، بالإضافة إلى حزمة من وسائل التحكم الخاصة بمساعدة السائق، و لما أعلنته الشركة مسبقًا فمن المتوقع أن تحتفظ السيارة علة نفس القدرات الفنية و التي تشمل محرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، و 285 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.