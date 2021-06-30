إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

اجازة عيد الأضحى 2021 ، أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

اجازة عيد الأضحى 2021

وتقرر أن يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

كم عدد ايام اجازة عيد الاضحى 2021



حيحصل الموظفون في محافظات مصر على اجازة عيد الاضحى 2021 في أيامه الأربعة، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى شرعاً بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.



موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والدول العربية

ذكرت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الاضحى 2021 سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وهو موعد عيد الأضحى 2021، وبالتالي تكون وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر



تختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر وبالتالي تستطلع هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرية، ثم تعلن أول أيام عيد الاضحى 2021 في مصر وهو الذي سيوافق هذا العام 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 هجرية.

اجازة عيد الاضحى 2021 في مصر



عيد الأضحى المبارك في مصر 2021 - 1442 ، يوم 20 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية، والرأي النهائي في موعد عيد الأضحى يعود إلى دار الإفتاء المصرية استنادا على الرؤية الشرعية للهلال.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك



وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد 5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021



وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلي :

1. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

2. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.