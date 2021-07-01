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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: بنتى صورت الفيديو بتلقائية

هبة قطب وابنتها
هبة قطب وابنتها

كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي تعرض ابنتها دينا هشام المعروفة إعلاميا "بفتاة الوركينى" لحادث تسبب في إصابتها بكدمات في منطقة الرقبة والظهر وتم نقلها إلى المستشفى في القاهرة.


وأشارت هبة قطب، خلال لقائها مع برنامج "بنت البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى إن ابنتها تعرضت لحادث إدى إلى إصابتها.

فتاة البوركيني

وأضافت هبة قطب، أنها تفاجأت بالفيديو الذي نشرته ابنتها، والتى قامت بتصويره بشكل تلقائي، لافته إلى أن المشاركات الكثيرة لمقطع الفيديو يؤكد أن ما حدث لابنتها ليس معاناتها وحدها، لكن هناك عدد كبير من الفتيات يعانين من مشكلة ارتداء البوركيني.

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تروي"دينا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في إحدى المجتمعات السكانية الشهيرة  "كمبوند" في مقطع فيديو لها، وتقول: "قررت أنزل البيسين النهاردة مع صحبتي وكنت بحضر حاجاتي وبلبس المايوه البوركيني، ماما حذرتني من فكرة إنهم ممكن يكونوا بيعترضوا على نزول المحجبات البيسين بـ البوركيني".

وأكملت "دينا":" بالفعل صديقتي سألت عن إمكانية نزولي بـ البوركيني كانت الإجابة بالرفض التام للفكرة وإنهم مش بيسمحوا إن محجبات ينزلوا البيسين بـ البوركيني طبقًا لقرارات وقواعد وضعتها الإدارة رغم قرار وزارة السياحة بالسماح عادي للمحجبات بنزول حمامات السباحة والشواطئ ".


بكل الغضب استعرضت "دينا" المايوهات التي تمتلكها سواء لغير المحجبات أو المحجبات مقارنة الاسعار ببعضها، فقالت:"المايوه لغير المحجبات عادي لكن المايوه اللي يغطي الجسم لا، المايوهات العادية كل واحد منهم بحوالي 10 دولارات لـ 50 دولارا، البوركيني لوحده حوالي 350 دولارًا".
لم تتمالك "دينا" أعصابها حتى فلتت دموعها والغضب يسيطر عليها:" كفاية قهر.. بجد كفاية إيه القهر ده"، مضيفة :"أنا عمري ما حسيت بالإحساس ده أو إن حجابي فيه مشكلة أنا عيشت خارج مصر 10 سنين محدش حاسسني إن في مشكلة بسبب حجابي والناس كانت بتدعمني جدًا، بقالي سنة واحدة في مصر حصلي كده ".


واختتمت "دينا" الفيديو الذي اقترب عدد مشاهداته من المليون مشاهدة وآلاف التعليقات من ضمنهم مشاهير في بضع ساعات، قائلة: “عشان نبقى هاي كلاس نتكلم انجليزي وفرنساوي طول الوقت، لكن نعمل زي الغرب في إن نسيب كل واحد يختار هو عايز يلبس إيه لا مينفعش، احنا نضغط على المحجبة عشان تقلع”.

هبة قطب دينا هشام فتاة الوركينى ارتداء البوركيني البوركيني المايوه

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