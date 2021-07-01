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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التمثيل التجارى": مصر حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

صدى البلد

شارك الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ،بالإنابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في فعاليات منتدى الاستثمار الافريقي السنوي في دورته الثانية والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك خلال الفترة من 29 يونيو الى 8 يوليو المقبل وذلك تحت عنوان "الابتكار والاستدامة كمحركين للنمو الاقتصادي".

 

ويتناول المنتدى عدة موضوعات تخص دعم الاستثمار الكلي للقارة السمراء والفرص والتحديات التي ستواجه القارة الافريقية فى اطار دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.

 

وأكد مغاوري حرص مصر، على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AF CFta بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي لدول القارة الافريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية ولعبت دوراً رئيسياً في دخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال رئاستها للاتحاد الافريقي.

 

وأشار إلى أهمية الدور الريادي الذي تتبناه مصر في إطار تقديم جداول الالتزامات الجمركية وكذلك دعم دور مجتمع الاعمال المصري في التصدير إلى القارة الافريقية والفرص المتاحة للدول الافريقية عند التعامل مع مصر تجارياً واستثمارياً، لافتاً الى ضرورة تضافر الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الاتفاقية وتوفير البنية التحتية المناسبة لتدفق حركة التجارة في السلع، فضلاً عن ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند رفع كافة العوائق الجمركية امام الشركات العملاقة في دول القارة السمراء.

 

وفى هذا الصدد استعرض رئيس التمثيل التجارى التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة السابقة لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اصبح لها قانون خاصة واليات واضحة هدفها النهوض بهذا القطاع الحيوي ، فضلا عن التوسعات في البنية التحتية والتحول الرقمي والاتجاه باستراتيجية واضحة نحو افريقيا يأتي على رأسها تنويع الاسواق وبناء قواعد سلاسل الامداد الاقليمية فيما بين التجمعات الاقليمية المختلفة.

القارة الافريقية وزيرة التجارة والصناعة القارة السمراء التمثيل التجارى اتفاقية التجارة الحرة

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