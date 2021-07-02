عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. الجهاز الفني يكتفي بخوض حازم إمام جزءً من التدريبات

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اكتفاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بخوض جزء خفيف من المران مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الطبي للفريق، على أن يستمر اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

 

وشارك إمام في الجزء الأول من تدريبات اليوم بأداء تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي أن يواصل برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

 

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مناقشة الجهاز الطبي في حالة حازم إمام خاصة بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

 

و حصل يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

يأتي حصول أوباما وعاشور على الراحة في ظل غيابهما عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

 

من ناحية أخرى، واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أداء برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.


وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، وذلك لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

 

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.


و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات.

كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء ، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز.. ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من هذه الفقرة التدريبية، وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حازم امام الدوري الممتاز كارتيرون نادي الزمالك

ترشيحاتنا

البوصلة يستعرض نجاحات شركة بيراميدز للتطوير العقاري.. فيديو

نقيب الفلاحين يرد على المتداول بـ ارتفاع أسعار المانجو بـ سوق الفاكهة|فيديو

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو

أنا وماكي كتبنا الكتاب .. عقد قران المخرج عمرو سلامة

الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا| تفاصيل

اكتسح الفئة الرائدة .. هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

بالقانون ..حرمان الموظف من أجر أجازته حال قيامه بهذا الفعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ