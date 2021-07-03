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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الموانئ العربية: قاعدة 3 يوليو فخر لكل مصري.. فيديو

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

علق اللواء بحري عصام بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا: "قاعدة فخر لكل مصري، وفخر لنا كضباط بحريين".


وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى من نوعها في مصر، معقبا: "تم افتتاح قاعدة سيدي براني وقاعدة برنيس وكذلك قاعدة محمد نجيب".


وأوضح الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، أن قاعدة 3 يوليو ستعمل على منع الهجرة غير الشرعية وهو دور إقليمي مهم، وستساهم أيضا في تأمين قناة السويس والطريق الملاحي.

 

قاعدة ٣ يوليو


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.
كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.


وفي سياق متصل قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.


وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.


وأكد  قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".

 

قاعدة 3 يوليو 3 يوليو البحرية قاعدة الهجرة قناة السويس

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