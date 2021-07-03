الحلبي : مستوى تدريب عناصر القوات البحرية وصل لأعلى مستوى ..فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي ، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أن رسالة المناورة" قادر 2021" تثبت أننا قادرون على مواجهة أي عدو، مؤكدا أنه شاهدنا اليوم عمليات تحرير الرهائن بدقة عالية.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المناورة كانت بذخيرة حية وبدقة متناهية كأننا أمام عملية حقيقة.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه شاهدنا مسارات الصواريخ اليوم مؤكدا أن مستوى تدريب عناصر القوات البحرية وصل لأعلى مستوى .

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

وقال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.