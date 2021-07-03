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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية بمنطقة جرجوب شمالي غرب البلاد، ضمن جهود تمكين القوات البحرية المصرية من تأمين الحدود البحرية للدولة في البحر المتوسط وزيادة فرض السيطرة الكاملة على الحدود الغربية. 

افتتاح قاعدة 3 يوليو 

وحرص الرئيس السيسي خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو على حضور الشباب والأطفال، قائلا خلال تفقده القوات "هاتوا الشباب والأولاد دي خليهم يتصوروا، لأن ده بالنسبة لهم تاريخ جميل". 

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ونشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توقيع الرئيس السيسي لوثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية ضمن جهود زيادة قدرات الجيش المصري .

نص وثيقة قاعدة 3 يوليو 

وجاء في نص وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية : "بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم شعب مصر العظيم، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تعزيز القوة الشاملة للدولة، وتعظيم القدرات المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها القوات المسلحة ودورها في حماية مقدرات الدولة واستكمالا لمسيرة تعزيز ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى.. نعلن نحن عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.. حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر.. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. حرّرت هذه الوثيقة برئاسة الجمهورية في ۲۰۲۱/۷/۳.. عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية". 

مناورة قادر 2021

وتفقد الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر بحضور عدد من  القيادات بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب ضمن جهود زيادة قدرات الجيش المصري . 

القوات البحرية

وعرضت فضائية "صدى البلد" مناورة قادر 2021 بحضور الرئيس السيسي خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو ، وقامت بالمناورة ضفادع بشرية وطائرات محلقة في الهواء، وتم افتعال للنيران على الساحل الغربي بـ قاعدة 3 يوليو .

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وللمزيد حول مشاهد افتتاح الرئيس السيسي لـ قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية ومناورة القوات البحرية ضمن جهود زيادة قدرات وتدريبات الجيش المصري ، بحضور الأشقاء العرب شاهد الفيديوجراف التالي: 

قاعدة 3 يوليو الرئيس السيسي القوات البحرية البحرية المصرية الجيش المصري

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