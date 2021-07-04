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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 48 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.


وزارة الصحة تزف بشري سارة بخصوص النجمة دلال عبد العزيز


قال الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.


وكشف النادي، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" في مصر.

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إن آخر أخبار وصلت إليه عن الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تتماثل للشفاء.

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في حاجة للأكسجين بطرق إمداد التنفس الصناعي غير النافذة أي بدون وضعها على أنبوبة حنجرية


الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

شهدت حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية تطوراً جديداً حيث  تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.

وكشف “صدى البلد” وفقا لمصادر طبية، فإن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى؛ في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم.

محمد علي خير يعلن تفاصيل هامة عن دلال عبد العزيز.. فيديو

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، مازالت موجودة فى غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.


وأضاف الإعلامي محمد علي خير، أن الفنانة لا تشاهد التلفزيون حتى لا تعلم بـ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.
 

دلال عبد العزيز المستشفى التطورات محمد النادي كورونا تنفس صناعى

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