محمد علي خير يعلن تفاصيل هامة عن دلال عبد العزيز.. فيديو

دلال عبد العزيز

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، مازالت موجودة فى غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.



وأضاف الإعلامي محمد علي خير، أن الفنانة لا تشاهد التلفزيون حتى لا تعلم بـ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.



ولفت الإعلامي محمد علي خير، إلى أن الفنانة لا تستطيع الخروج من المستشفى، ولا تستطيع الوقوف على قدميها و مغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأكسجين.



وطالب الإعلامي محمد على خير، من جميع المصريين بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها.



وكشف الإعلامي محمد على خير، أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهى العلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

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إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز .. تفاصيل

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل.



ونشرت إيمي، صورة والدتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ".



كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ ارجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.



الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، فهي شديدة التعلق بأبيها، ونرصد فيما يلي مواقف إيمي سمير غانم بعد رحيل والدها.

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك بعد وفاته.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، صباح، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عددا من الصور من ألبوم الذكريات لوالدها الراحل الفنان سمير غانم على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، بعد مرور 24 يوما على وفاته إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصور التي برزت فيها المراحل العمرية لوالدها الراحل من أعماله في مرحلة الشباب وحتى أدواره الأخيرة قائلة:"اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك ( بحبك يا سمير)".

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو من مقابر العائلة.



