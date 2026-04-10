تبدأ اليوم.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة فتح المحال التجارية بعد 11 مساء

يبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، على أن يكون الغلق في الساعة 11 مساءً، حتى يوم 27 أبريل الجاري.

ويأتي القرار في إطار التعديلات الجديدة على مواعيد عمل المحال التجارية، حيث تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة 11 مساءً خلال الفترة المحددة .

وفرض قانون المحال العامة، عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفي أحكام القانون ، ومواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة .

في هذا الصدد، نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

ـ سحب الترخيص نهائيًا في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.